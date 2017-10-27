В Волгоградской области создадут новый полигон для размещения отходов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, новый полигон будет служить для сбора твёрдых коммунальных отходов из шести районов. Проектная мощность комплекса составит до 800 тысяч кубометров мусора в год. При строительстве полигона будут установлены особые защитные экраны; кроме того, на площадке оборудуют стационарную экспресс-лабораторию для оценки состояния окружающей среды. На втором этапе реализации проекта будет построен сортировочный комплекс — это позволит вовлечь отходы во вторичный оборот и улучшить экологическую ситуацию.
Напомним, на сегодняшний день 24 муниципалитета Волгоградской области имеют возможность размещать отходы на специализированных полигонах. В ближайшее время её получат Даниловский, Еланский, Кумылженский, Михайловский, Серафимовичский и Фроловский районы. К 2020 году власти рассчитывают увеличить соответствующий показатель до 100%.
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