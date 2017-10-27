В Волгоградской области создадут новый полигон для размещения отходов

Проект строительства нового полигона для размещения отходов в Михайловском районе Волгоградской области был одобрен в ходе публичного обсуждения. Количество муниципалитетов региона, централизованно направляющих мусор на специальные площадки, увеличится до тридцати.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгоградской области, новый полигон будет служить для сбора твёрдых коммунальных отходов из шести районов. Проектная мощность комплекса составит до 800 тысяч кубометров мусора в год. При строительстве полигона будут установлены особые защитные экраны; кроме того, на площадке оборудуют стационарную экспресс-лабораторию для оценки состояния окружающей среды. На втором этапе реализации проекта будет построен сортировочный комплекс — это позволит вовлечь отходы во вторичный оборот и улучшить экологическую ситуацию.