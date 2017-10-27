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В Волгограде обновили две тысячи дорожных знаков
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Depositphotos 5806020 stock photo traffic signs

В Волгограде обновили две тысячи дорожных знаков

Сегодня, 10:08ГородНикита ДробныФото: static6.depositphotos.com
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