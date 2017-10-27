В Волгограде обновили две тысячи дорожных знаков

В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Волгограде заменили около двух тысяч дорожных знаков. В течение ближайших недель планируется обновить ещё столько же.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, часть знаков предусмотрена новой схемой их дислокации: они появятся на главных городских магистралях, в том числе на проспектах Ленина и Жукова, улицах Рокоссовского, Исторической, Невской, Комсомольской и Рабоче-Крестьянской. Обновлённые знаки, которые появятся на месте изношенных старых, покрыты специальной светоотражающей плёнкой. За счёт этого их будет хорошо видно и в ночное время.

Некоторое время новые дорожные знаки будут соседствовать со старыми — такое «умножение сущностей» уже вызвало недоумение у многих волгоградских автомобилистов. Однако в мэрии пояснили, что знаки заменяются полностью, включая стойки из нержавеющего материала. Их «предшественники», которые ещё соответствуют ГОСТу, будут перемещены на второстепенные улицы.