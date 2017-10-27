В Волгограде обновили две тысячи дорожных знаков
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, часть знаков предусмотрена новой схемой их дислокации: они появятся на главных городских магистралях, в том числе на проспектах Ленина и Жукова, улицах Рокоссовского, Исторической, Невской, Комсомольской и Рабоче-Крестьянской. Обновлённые знаки, которые появятся на месте изношенных старых, покрыты специальной светоотражающей плёнкой. За счёт этого их будет хорошо видно и в ночное время.
Некоторое время новые дорожные знаки будут соседствовать со старыми — такое «умножение сущностей» уже вызвало недоумение у многих волгоградских автомобилистов. Однако в мэрии пояснили, что знаки заменяются полностью, включая стойки из нержавеющего материала. Их «предшественники», которые ещё соответствуют ГОСТу, будут перемещены на второстепенные улицы.
Помимо того, по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги» в городе уже заменили более 850 транспортных и пешеходных светофоров. Новые светофоры появились на ранее не регулировавшихся перекрёстках — например, на пересечении проспекта Металлургов с улицей Таращанцев в Краснооктябрьском районе.
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