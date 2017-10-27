Губернатор Волгоградской области пообещал дольщикам достроить ЖК «Доминант»

Сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провёл встречу с дольщиками жилого комплекса «Доминант». Глава региона пообещал волгоградцам, пострадавшим от действий недобросовестного застройщика, что первый из домов будет сдан уже до конца года.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, губернатор признал, что «есть проблема с определёнными финансовыми институтами, которые участвовали в проекте». Власти пытаются её решить, чтобы обеспечить новому застройщику возможность беспрепятственно завершить возведение жилого комплекса. Сейчас работы на объекте ведёт компания «Пересвет-Юг». Готовность каждого из трёх многоквартирных домов составляет от 70% до 95%.

— Если б мы не занимались этой проблемой, то ком бы нарастал. Вы можете не сомневаться: этот и другие объекты будут постоянно находиться в поле моего внимания. Власть не уйдёт в сторону. Для того, чтобы завершить все долгострои, нам необходимо порядка семи миллиардов рублей. Поэтому мы работаем с каждым конкретным человеком и с каждым конкретным домом, но нужно время, — заявил Андрей Бочаров.

Губернатор напомнил, что по всем проблемным домам разработаны «дорожные карты», для выполнения которых предпринимаются все возможные усилия. Власти ведут работу с потенциальными инвесторами и банками, а также разрабатывают законодательные механизмы помощи обманутым дольщикам.