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Губернатор Волгоградской области пообещал дольщикам достроить ЖК «Доминант»
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Губернатор Волгоградской области пообещал дольщикам достроить ЖК «Доминант»

Сегодня, 12:22ГородНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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