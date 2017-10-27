Губернатор Волгоградской области пообещал дольщикам достроить ЖК «Доминант»
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу областной администрации, губернатор признал, что «есть проблема с определёнными финансовыми институтами, которые участвовали в проекте». Власти пытаются её решить, чтобы обеспечить новому застройщику возможность беспрепятственно завершить возведение жилого комплекса. Сейчас работы на объекте ведёт компания «Пересвет-Юг». Готовность каждого из трёх многоквартирных домов составляет от 70% до 95%.
— Если б мы не занимались этой проблемой, то ком бы нарастал. Вы можете не сомневаться: этот и другие объекты будут постоянно находиться в поле моего внимания. Власть не уйдёт в сторону. Для того, чтобы завершить все долгострои, нам необходимо порядка семи миллиардов рублей. Поэтому мы работаем с каждым конкретным человеком и с каждым конкретным домом, но нужно время, — заявил Андрей Бочаров.
Губернатор напомнил, что по всем проблемным домам разработаны «дорожные карты», для выполнения которых предпринимаются все возможные усилия. Власти ведут работу с потенциальными инвесторами и банками, а также разрабатывают законодательные механизмы помощи обманутым дольщикам.
При этом стоит отметить, что неделю назад в администрации Ворошиловского района прошла встреча представителей облстройнадзора и правоохранительных органов с инициативными группами дольщиков. Никаких обнадёживающих новостей волгоградцы, вложившие средства в долгострои, не услышали: им посоветовали подождать до 2019 года, когда решением их проблем сможет заняться новый застройщик.
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