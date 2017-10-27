Депутаты проверили эффективность благоустройства в Волгоградской области

Рабочая группа депутатов Волгоградской областной Думы побывала с инспекцией в Ленинском районе региона. Парламентарии проверили, насколько эффективно расходуются средства на благоустройство территорий.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу облдумы, в поездке приняли участие представители «Единой России», курирующие региональный проект «За порядок». Их интересовало, на какие цели пошли 3 млн рублей, выделенные на благоустройство посёлка Путь Ильича.

— В данном вопросе не может быть компромиссов. Средства на благоустройство объектов выделены из федерального, областного и местного бюджетов при поддержке партии «Единая Россия», а значит, то, как они используются, является общей ответственностью. Перед нами стоит задача — помочь и подсказать муниципальной власти, как правильно организовать эту работу, чтобы каждая копейка расходовалась по назначению, — пояснил председатель Волгоградской областной Думы Николай Семисотов.

В ходе инспекции депутат Михаил Рогозин, руководитель рабочей группы партийного проекта «За порядок», изучил договоры с подрядчиком, график и смету выполненных работ, а также осмотрел посёлок. Парламентарий отметил, что работы соответствуют документации: за счёт субсидий вымощена плиткой площадь около 500 квадратных метров, высажены новые деревья, построены сцена, беседка, пандус для инвалидов, в зоне для отдыха установлены тренажёры.