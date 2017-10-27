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Депутаты проверили эффективность благоустройства в Волгоградской области
Сюжеты:
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Депутаты проверили эффективность благоустройства в Волгоградской области

Сегодня, 13:25ГородНикита ДробныФото: пресс-служба Волгоградской областной Думы
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