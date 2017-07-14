Волгоградский «Метроэлектротранс» возьмет в лизинг 10 скоростных трамваев

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии, эта закупка – первый этап обновления городского электротранспорта. Электронный аукцион уже объявлен, в соответствии с конкурсной документацией Волгограду требуются современные вагоны с двусторонним расположением дверей.

К ним также предъявляются требования повышенной экономичности, шумопоглощения и теплоизоляции. Вагоны должны быть оборудованы системами безопасности движения, в том числе, автоматической локомотивной сигнализацией и устройством блокировки начала движения при не закрытой двери. Трамваи должны быть оснащены 6-ю камерами видеонаблюдения, 3 из них должны быть установлены в салоне.

Особо в условиях конкурсной документации прописаны требования к салону трамваев: пассажирские сиденья должны иметь эргономичную форму, а напольное покрытие быть износостойким и нескользящим. Все вагоны должны быть приспособлены для перевозки пассажиров с ограниченными физическими возможностями.

В новых трамваях должна быть установлена система ГЛОНАСС, а уже на месте их оборудуют роутерами беспроводной сети Wi-Fi.