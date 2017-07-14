В Волгограде объявили торги на обустройство 86 остановочных павильонов

В Волгограде начался прием заявок на участие в электронных торгах на строительство новых остановочных павильонов в четырех районах областного центра.

Всего должно быть установлено 86 современных павильонов на проспектах Ленина, Маршала Жукова, улицах Исторической, Рокоссовского и Рабоче-Крестьянской.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе администрации города, согласно техзаданию, павильоны на остановках должны быть изготовлены из ударопрочного закаленного стекла толщиной не менее 10 мм. А сами каркасы – из конструкционной окрашенной стали.

Для удобства пассажиров каждый павильон оборудуют удобными скамьями, основание которых выполнят из гранита, а сиденья – из дерева, обработанного специальной пропиткой.

Будущему подрядчику предстоит использовать для обновления остановочных площадок гранитную брусчатку, а также гранитную тротуарную и тактильную плиткой и еще асфальтобетон.

С наступлением темноты в павильонах должна включаться светодиодная подсветка, что обеспечат установленные автоматические датчики освещенности.