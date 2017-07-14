В Волгограде началась активная фаза благоустройства городских дворов

Жителей дома №35 по улице Еременко удивила работоспособность подрядчика. На протяжении 10 дней, с утра до вечера и даже в жару здесь трудятся специалисты подрядной организации. Придомовая территория вошла в федеральную программу «Городская среда», теперь ее благоустраивают по проекту самих жителей.

Сегодня собственники рассказывают: глазам не поверили, когда увидели в окно тяжелую технику. Думали, работы затянутся, а площадка уже практически готова для более серьезных модификаций.

- 40 лет ремонта не было. Двор находился просто в удручающем состоянии: ямы - машины проваливались, скорая подъехать не могла. На одной лавочки, ни площадки, ни урн. По нашим меркам, тут несколько месяцев только на разбор разрухи уйдет. А справились, считай, за неделю. Елена Антропова, жительница дома №35

Темпы подрядчик сбавлять не собирается. На очереди - укладка нескольких линий поливочного водопровода, установка бортового камня, асфальтирование проезжей части и тротуаров, монтаж детской площадки.

- Здесь же мы разобьем стоянку, рассчитанную где-то на 50 машин, оборудуем парковочные карманы. Место под объекты нашлось после того, как мы вывезли с территории 5 брошенных гаражей. Теперь выравниваем поверхность, завозим песок, щебень. Кстати, бордюры установим двух видов — садовый и дорожный. Андрей Бутузов, заместитель главного инженера МБУ «Северное».

Перед началом сложного этапа площадку посетили депутаты и общественники. Задача — проконтролировать сроки и качество выполненных работ, а также пообщаться с жителями, выслушать их пожелания и рекомендации.

Фото: Марина Сабадаш, novostivolgograda.ru

В основе федерального проекта «Городская среда» лежит региональная программа «Наш двор — наш дом». В прошлом году в Волгограде преобразились 58 придомовых территорий. Неравнодушные жители сами оформляли заявку на участие, создавали проект, следили за выполнением обязательств специалистами. Условия сохранились по сей день.

- Программа создана для тех, кто заинтересован в создании рядом с собой зоны комфорта с безопасными площадками, ровными дорогами, зеленью. И таких людей много. До конца декабря 41 двор получит иной внешний вид. Часть аукционов уже разыграна, часть - на подходе. Проект рассчитан на 5 лет, и я уверена, он будет наращивать в финансовом плане. Шанс есть у каждого — только прояви активность. Нина Черняева, депутат Государственной Думы