Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
В Волгограде дом на ул. Восстания может пополнить список аварийных зданий
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d0%b0%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b9%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d0%b4%d0%be%d0%bc
В Волгограде дом на ул. Восстания может пополнить список аварийных зданий
Сегодня, 16:55ГородНаталья ЖурбинаФото: Ok-inform.ru
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград