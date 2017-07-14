В Волгограде дом на ул. Восстания может пополнить список аварийных зданий

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной инспекции государственного жилищного надзора, инспекторами профильной службы было проведено обследование технического состояния жилого дома №15 по ул. Восстания.

Ничего утешительного надзорные мероприятия не выявили. Повреждения конструктивных элементов: крыши, наружных стен, отмостки, перекрытий — все это явилось достаточным основанием для направления в межведомственную комиссию администрации Тракторозаводского района Волгограда заключения о техническом состоянии жилого дома для его рассмотрения и принятия решения о признании здания аварийным.