В Волгограде дом на ул. Восстания может пополнить список аварийных зданий
Сегодня, 16:55ГородНаталья ЖурбинаФото: Ok-inform.ru
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Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной инспекции государственного жилищного надзора, инспекторами профильной службы было проведено обследование технического состояния жилого дома №15 по ул. Восстания.
Ничего утешительного надзорные мероприятия не выявили. Повреждения конструктивных элементов: крыши, наружных стен, отмостки, перекрытий — все это явилось достаточным основанием для направления в межведомственную комиссию администрации Тракторозаводского района Волгограда заключения о техническом состоянии жилого дома для его рассмотрения и принятия решения о признании здания аварийным.
Госжилнадзор будет осуществлять контроль за своевременным рассмотрением комиссией подготовленного инспекцией заключения.
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