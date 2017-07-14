В районе Мамаева кургана обновят более 1 километра теплосетей

У подножия Мамаева кургана Центрального района началась реконструкция магистрального трубопровода.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу «Концессии водоснабжения», специалисты данной теплоснабжающей организации произведут замену двух участков тепловой сети общей протяженностью в 1,1 км.

Сейчас теплотрасса на проспекте им. В.И. Ленина у подножия Мамаева кургана является довольно проблемным объектом. Срок ее службы составляет более 40 лет, и с 2012 года здесь было зафиксировано 8 порывов, поэтому ее замена должна заставить забыть о частых ремонтных работах.

Как говорили ранее, замена тепломагистрали будет производиться на двух участках. Один из них располагается параллельно Первой продольной магистрали возле дома № 59м, а другой в районе строения №59с9.

Специалисты заменят участки устаревшего трубопровода на современные предизолированные трубы в пенополиуретановой оболочке, диаметр которых составит 400 мм.