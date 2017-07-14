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В районе Мамаева кургана обновят более 1 километра теплосетей
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
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В районе Мамаева кургана обновят более 1 километра теплосетей
Сегодня, 15:32ГородНаталья ЖурбинаФото: Ekb.dk.ru
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