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В Кировском районе обустраивают новую сельскохозяйственную ярмарку
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В Кировском районе обустраивают новую сельскохозяйственную ярмарку
Сегодня, 08:39ГородНаталья ЖурбинаФото: volgadmin.ru
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