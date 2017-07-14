В Кировском районе обустраивают новую сельскохозяйственную ярмарку

Подходит к завершению благоустройство новой ярмарки в Кировском районе, которая начнет работать 1 августа.

По информации пресс-службы городской администрации, под ярмарку была выделена территория площадью 2400 кв. м. Сейчас весь участок вымощен брусчаткой, установлены прилавки, подведена вода, проведено освещение, на территории засеян газон и посажены хвойные кустарники.

Для удобства фермеров и посетителей организованы 80 парковочных мест и разгрузочная площадка. На новой ярмарке даже предусмотрены санузлы для маломобильных групп населения! Кроме того, на новой ярмарке есть необходимые места для сбора отходов, контрольные весы и ветлаборатория.