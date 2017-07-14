Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
Парк Советского района по числу голосов лидирует в общегородском конкурсе
Сюжеты:
Обманутые дольщикиДорожные войныАвтобусы против маршруток
Park
Парк Советского района по числу голосов лидирует в общегородском конкурсе
Сегодня, 13:58ГородФото: i-r-p.ru
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград