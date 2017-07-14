Парк Советского района по числу голосов лидирует в общегородском конкурсе

В Волгограде продолжается объявленный этой весной конкурс на лучший социальный проект по благоустройству парковых зон города.

Голосование ведется на официальном сайте городской администрации. Согласно промежуточным данным, в настоящее время лидирует Центр народной дипломатии в Советском районе. За этот парк уже проголосовало 15 008 человек (26%).

Немного отстает парк «Семейный» в Дзержинском районе – 14 360 голосов (24%). И на третьей позиции находится парк им. Саши Филиппова в Ворошиловском районе – 12 567 голосов (21%).

По информации пресс-службы мэрии Волгограда, конкурс проходит в несколько этапов, первым из которых стали работы по благоустройству, наведению чистоты и порядка на территории парков, затем настал черед проведения общегородских и тематических мероприятий: ретро-вечеров, парадов, конкурсов, концертов, выставок и т. п.

По итогам конкурса 14 октября экспертная комиссия назовет самых активных участников. Парк-победитель получит на свое развитие дополнительно из бюджета города 15 миллионов рублей. Участники, занявшие 2 и 3 места, – 10 и 5 миллионов рублей соответственно.