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Начались ремонтные работы на причальной стенке Волгоградского речпорта
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Начались ремонтные работы на причальной стенке Волгоградского речпорта
Сегодня, 12:11ГородМарина СабадашФото: vodohod.com
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