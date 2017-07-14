Начались ремонтные работы на причальной стенке Волгоградского речпорта

Стоимость работ составит более 200 миллионов рублей, из них 80% - федеральные средства. Подрядная организация определилась по итогам электронного аукциона. Специалисты уже вышли на объект и приступили к реконструкции.

Зона деятельности — участок между причалами №10 и №15 длиною около километра. Здесь, по заключению экспертов, двухъярусное сооружение особенно остро нуждается в восстановлении и усилении конструкций. И начало работ иначе, как долгожданным не назовешь.

Ремонтировать будут с применением современных материалов. Один из таких - быстродействующий безусадочный бетон. В ход пустят и передовые технологии, что значительно сократит срок строительства. Завершить объект планируется уже к концу 2017 года.

В ближайшее время Центральную набережную ждут еще модификации. Перечень их определен. Идут конкурсные процедуры. Фирмы-победители займутся реконструкцией сетей наружного электроснабжения, устройством новой трассы длиной почти 3 километра, дооснащением распределительной подстанции.