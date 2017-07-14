На летних каникулах тинейджеры благоустроят родной Волгоград

Сейчас специалисты муниципального учреждения социально-психологической помощи и поддержки молодежи «Социум» ведут прием заявлений от подростков, желающих поработать в августе.

По информации пресс-службы городского комитета молодежной политики и туризма в последнем месяце лета планируется трудоустроить 174 подростка в возрасте от 14 до 18 лет.

Особо подчеркивается, что на приоритетное право на временное трудоустройство могут рассчитывать несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Уже выбрано поле деятельности для ребят: в августе они будут трудиться во всех районах Волгограда на благоустройстве зеленых зон города.