На летних каникулах тинейджеры благоустроят родной Волгоград

По информации пресс-службы городского комитета молодежной политики и туризма в последнем месяце лета планируется трудоустроить 174 подростка в возрасте от 14 до 18 лет.
Особо подчеркивается, что на приоритетное право на временное трудоустройство могут рассчитывать несовершеннолетние, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Уже выбрано поле деятельности для ребят: в августе они будут трудиться во всех районах Волгограда на благоустройстве зеленых зон города.
По информации пресс-службы ведомственного комитета на основании соглашения, заключенного с ГКУ ЦЗН Волгограда, каждому трудоустроенному несовершеннолетнему, помимо минимальной заработной платы, будет выплачена материальная поддержка за счет средств областного бюджета в размере 850 рублей. Данная сумма начисляется из расчета полного отработанного месяца.