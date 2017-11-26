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В ночь коммунальная техника распылила на волгоградские дороги новый реагент
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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В ночь коммунальная техника распылила на волгоградские дороги новый реагент

Сегодня, 10:57ГородМарина СабадашФото: Пресс-служба администрации Волгограда
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