В ночь коммунальная техника распылила на волгоградские дороги новый реагент

Снегопад наступает. С новой силой осадки прошли накануне вечером и не прекращались до глубокой ночи.

Дорожные бригады МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района Волгограда» находились в боевой готовности, поэтому оперативно вышли на магистрали города. 32 единицы чистили и обрабатывали проезжую часть реагентами.

Среди последних есть и новинка — бешофит. Эта технология впервые была применена в Волгограде в 2017 году - в минувшем сезоне дорожное предприятие МБУ «Северное» тестировало состав на ряде улиц.

Эксперимент показал хорошие результаты, однако широкое применение бишофита стало возможным только сейчас, после закупки новой специализированной техники для распыления жидкого вещества. В этом году благодаря поддержке региона муниципальные предприятия получили 50 единиц техники для содержания и ремонта дорог, в том числе и 10 машин со специальным оборудованием для применения жидкого реагента.

По информации пресс-службы администрации Волгограда, ночью современным противогололедным материалом обработали основные магистрали – пр. им. Ленина в Центральном и Краснооктябрьском районах, ул. Рокоссовского, Исторической, пр. Жукова и центральную набережную. В городе работало 32 специализированных машины.