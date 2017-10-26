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Концессии – быть: волгоградские электросети передадут частному инвестору
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Концессии – быть: волгоградские электросети передадут частному инвестору

Сегодня, 10:13ГородНикита ДробныФото: Ru.publika.md
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