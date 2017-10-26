Концессии – быть: волгоградские электросети передадут частному инвестору

На вчерашнем заседании комитета Волгоградской городской Думы по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству депутаты обсудили перспективу передачи электросетей города-героя в концессию частной компании. Как и следовало ожидать, «народные избранники» одобрили проект, предложенный администрацией.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу гордумы, с помощью передачи всех городских объектов наружного освещения под контроль концессионера власти намерены привлечь более 1 млрд рублей инвестиций. Поскольку в последнее время на содержание электросетей катастрофически не хватало денег, степень их изношенности составляет на данный момент 65-70%. Примерно пятая часть Волгограда вообще не обеспечена уличным освещением.

Согласно проекту, для полноценного освещения волгоградских улиц необходимо установить свыше 10 тысяч новых светоточек и модернизировать несколько десятков километров электросетей. Власти областного центра открыто признают, что у них нет средств на проведение данных работ. Не справится с такой задачей и полумёртвое МУП «Волгоградгорсвет», чьих ресурсов едва хватает на замену лампочек в уличных фонарях.

По мнению администрации города и депутатов, решить проблему с освещением в Волгограде поможет передача электросетей в концессию. Частный инвестор получит их под своё управление на 15 лет. Концессионер должен будет модернизировать уже существующие линии освещения и провести новые, в том числе в отдалённые районы. При этом МУП «Волгоградгорсвет» продолжит работу – его функции в основном сведутся к обслуживанию светофоров.

Какая именно компания будет извлекать выгоду из очередного проекта в рамках «государственно-частного партнёрства», пока судить преждевременно. К конкурсу по определению будущего концессионера уже проявили интерес несколько коммерческих организаций.