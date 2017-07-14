Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
Подробно
Спецпроекты
В Волгограде началось обновление котельных для отопления жилых районов
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f+imenno ru
В Волгограде началось обновление котельных для отопления жилых районов
Сегодня, 16:39ГородНаталья ЖурбинаФото: imenno.ru
Читайте
также
Дольщики прокомментировали арест руководителя проекта «Парк Европейский»
Жители Красноармейского района «гоняются» за дамой с собачкой
Невменяемый майор ФСБ, убивший свою семью, отправлен на лечение в Волгоград