В Волгограде началось обновление котельных для отопления жилых районов

В областном центре сейчас проходит вывод из эксплуатации неэффективных и устаревших объектов теплового хозяйства.

Замещением двух устаревших котельных занимаются «Концессии теплоснабжения». По информации пресс-службы теплоснабжающей организации котельные заменят в Красноармейском и Тракторозаводском районах.

В Красноармейском районе в поселке Южный сейчас идет подготовка к строительству газовой блочно-модульной котельной, предназначенной для замещения устаревшей и работавшей на мазуте. Она не только имеет избыточную мощность, но и работает на не экологичном топливе. Новая газовая блочно-модульная котельная будет находиться на прежнем месте.

В связи с этим специалисты организовали расчистку выделенной под строительство объекта площадки и демонтаж расположенных на ней металлических конструкций. Для подключения котельной будет произведен монтаж нового участка газопровода протяженностью 1,2 км.