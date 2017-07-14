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Сегодня начинает работу социальная парковка возле областного онкодиспансера
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Сегодня начинает работу социальная парковка возле областного онкодиспансера
Сегодня, 08:21ГородФото: пресс-служба администрации г. Волгограда
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