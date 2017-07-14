Сегодня начинает работу социальная парковка возле областного онкодиспансера

Территория новой парковки совсем недавно пустовала, за две недели с момента поручения губернатора обустроить стоянку для автомобилей персонала, посетителей и пациентов онкодиспансера здесь разровняли площадку, уложили твердое покрытие, установили дорожные знаки.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, социальная парковка по ул. Землячки рассчитана на 100 автомобилей. Все работы по обустройству стоянки выполнили специалисты МБУ «Северное».

​– Всего использовано более 1,5 тысячи тонн материалов – песка и асфальтобетона. Сегодня основные работы по утрамбовке покрытия завершены. Имеются два въезда – со стороны 25-й больницы и со стороны проезда Дорожников. В ближайшие дни на ул. Землячки будет обновлена дорожная разметка «Пешеходный переход». Константин Шишкин, главный инженер МБУ «Северное»