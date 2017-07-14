Сегодня начинает работу социальная парковка возле областного онкодиспансера

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу городской администрации, социальная парковка по ул. Землячки рассчитана на 100 автомобилей. Все работы по обустройству стоянки выполнили специалисты МБУ «Северное».
– Всего использовано более 1,5 тысячи тонн материалов – песка и асфальтобетона. Сегодня основные работы по утрамбовке покрытия завершены. Имеются два въезда – со стороны 25-й больницы и со стороны проезда Дорожников. В ближайшие дни на ул. Землячки будет обновлена дорожная разметка «Пешеходный переход». Константин Шишкин, главный инженер МБУ «Северное»
Онкодиспансер ежедневно принимает более тысячи посетителей из всех районов области. Чтобы увеличить количество машиномест на территории диспансера будет вдвое увеличена действующая парковка.