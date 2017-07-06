На трассах Волгоградской области устанавливают новые линии освещения

До конца текущего года в Волгоградской области начнутся работы по обустройству семи линий наружного освещения общей протяжённостью около 30 километров. «Посветлеют», в частности, дороги Городищенского и Калачёвского районов.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, порядка 22 километров линий освещения будут построены в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Работы планируется начать в окрестностях посёлка Береславки, а также на трассах «Самара — Пугачёв — Энгельс — Волгоград», «Средняя Ахтуба — Краснослободск» и «Волгоград — Астрахань».

На тридцати километрах автодорог установят современные светодиодные светильники, рассчитанные на пять лет непрерывной эксплуатации. Оборудование планируется установить до октября, после подключения линий освещения к электросетям. На трассе «Волгоград — Астрахань» монтаж светильников уже подходит к концу; они появятся на участке длиной более пяти километров.