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На трассах Волгоградской области устанавливают новые линии освещения
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
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На трассах Волгоградской области устанавливают новые линии освещения
Сегодня, 16:53ГородНикита ДробныФото: Photosight.ru
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