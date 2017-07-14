Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу мэрии, в августе будет расширен перечень пунктов пополнения транспортной карты «Волна».

Волгоградскую систему оплаты за проезд с помощью электронных карт подключат к платежной системе QIWI. Соответственно пополнить карту можно будет в терминалах этой системы.

В настоящее время пополнить карту «Волна» волгоградцы могут в кассах МУП «Метроэлектротранс», отделениях Почты России и Сбербанка, в сервисном центре «Волна» на ул. Советской, 7. Теперь же, с учетом большого количества терминалов QIWI, количество пунктов внесения денежных средств на карту «Волна» вырастет до 140.