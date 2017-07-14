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Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI
Сюжеты:
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Dsc 2146
Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI
Сегодня, 10:38ГородСергей МатанцевФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
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