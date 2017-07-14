Карту «Волна» можно будет пополнить в терминалах QIWI

Волгоградскую систему оплаты за проезд с помощью электронных карт подключат к платежной системе QIWI. Соответственно пополнить карту можно будет в терминалах этой системы.
В настоящее время пополнить карту «Волна» волгоградцы могут в кассах МУП «Метроэлектротранс», отделениях Почты России и Сбербанка, в сервисном центре «Волна» на ул. Советской, 7. Теперь же, с учетом большого количества терминалов QIWI, количество пунктов внесения денежных средств на карту «Волна» вырастет до 140.
75 тысяч жителей города-героя Волгограда сегодня пользуются транспортными картами. Электронная система оплаты в автобусах, трамваях и троллейбусах позволяет экономить от 10% до 50% в зависимости от тарифного плана. Как обещает мэрия Волгограда, в перспективе по такому принципу можно будет оплачивать проезд и на речном муниципальном транспорте.