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Волгоградская спецтехника готова к борьбе с последствиями снегопада
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Волгоградская спецтехника готова к борьбе с последствиями снегопада

Сегодня, 16:01ГородМарина СабадашФото: пресс-служба администрации г. Волгограда
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