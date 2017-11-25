Волгоградская спецтехника готова к борьбе с последствиями снегопада
Рано утром машины МБУ «Северное» и МУП «ДСЭР Советского района» приступили к обработке проезжей части реагентами. За несколько часов работы ушло 265 тонн песко-соляной смеси и более 23 тонн жидкого реагента.
Как только снег и ледяная корка растаяли, специалисты приступили к уборке смета. И сейчас на улицах города продолжают работать 32 единицы спецтехники, сообщает пресс-служба мэрии.
В ближайшие сутки по прогнозам синоптиков ожидается усиление снегопада. В случае обильных осадков на магистрали города будут «брошены» дополнительные силы и средства, а дорожные службы и учреждения ЖКХ усилят работу по очистке улиц и территорий.
Напомним, работы по содержанию улично-дорожной сети Волгограда осуществляют два муниципальных предприятия: МБУ «Северное» с закреплёнными зонами обслуживания по Тракторозаводскому, Краснооктябрьскому, Дзержинскому и Центральному районам; МУП «ДСЭР Советского района Волгограда», ответственный за состояние дорожной сети в Ворошиловском, Советском, Кировском, Красноармейском районах.
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