Что нового, волгоградский «Зенит»? Как стадион стал раем для спортсменов

Сегодня спортивная база «Зенит» открылась после масштабной реконструкции. Модернизация объекта длилась около года, и теперь стадион практически не узнать.

Сердце комплекса — футбольное поле площадью 8 тысяч квадратных метров «перестелили» заново. Теперь его освещают четыре прожектора мощностью светового потока 500 люкс, что позволяет проводить тренировки даже в темное время суток.

На территории «Зенита» появился еще один корпус. В нем расположились теплые и просторные раздевалки, душевые, тренерские, пункт оказания медицинской помощи. Здесь же обустроят конференц-зал вместимостью 150 человек.

Специалисты серьезно поработали и над инженерными сооружениями, в частности, проведена модернизация сетей теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, а для обеспечения бесперебойной работы обновленного стадиона построена комплектная трансформаторная подстанция мощностью 830 люкс и введена в эксплуатацию дизель-генераторная установка.

Для удобства занимающихся рядом со стадионом оборудована автомобильная парковка на 76 мест, безопасность обеспечивают 120 камер видеонаблюдения.