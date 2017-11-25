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Что нового, волгоградский «Зенит»? Как стадион стал раем для спортсменов
Сюжеты:
100-летие революцииИстория БК-31Обманутые дольщики
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Что нового, волгоградский «Зенит»? Как стадион стал раем для спортсменов

Сегодня, 15:14ГородМарина СабадашФото: пресс-служба администрации г. Волгограда
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