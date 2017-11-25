Что нового, волгоградский «Зенит»? Как стадион стал раем для спортсменов
Сердце комплекса — футбольное поле площадью 8 тысяч квадратных метров «перестелили» заново. Теперь его освещают четыре прожектора мощностью светового потока 500 люкс, что позволяет проводить тренировки даже в темное время суток.
На территории «Зенита» появился еще один корпус. В нем расположились теплые и просторные раздевалки, душевые, тренерские, пункт оказания медицинской помощи. Здесь же обустроят конференц-зал вместимостью 150 человек.
Специалисты серьезно поработали и над инженерными сооружениями, в частности, проведена модернизация сетей теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения, а для обеспечения бесперебойной работы обновленного стадиона построена комплектная трансформаторная подстанция мощностью 830 люкс и введена в эксплуатацию дизель-генераторная установка.
Для удобства занимающихся рядом со стадионом оборудована автомобильная парковка на 76 мест, безопасность обеспечивают 120 камер видеонаблюдения.
Как сообщает пресс-служба мэрии, одновременно в многофункциональном спортивном комплексе смогут заниматься более 2,5 тысяч юных спортсменов, а в момент проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 он будет использоваться в качестве предматчевой тренировочной площадки для команд-участниц.
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