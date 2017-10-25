Во дворах, вошедших в программу благоустройства, асфальтируют проезды

В двух волгоградских дворах Центрального района, которые дополнительно вошли в программу «Формирование комфортной городской среды», работы по благоустройству завершатся до декабря.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, дворы по ул. Мира, 24 и ул. 7-ой Гвардейская, 7 вошли в федеральный проект благодаря экономии средств в ходе проведения конкурсных процедур по отбору подрядчиков для проведения работ на 41 дворовой территории. Работы здесь начались с середины октября.

Сейчас во дворе на Мира, 24 завершается установка 400 метров бордюров, после чего рабочие приступают к асфальтированию. В общей сложности здесь обновят 800 кв. метров проездов и 70 кв. метров тротуаров. Завершатся дорожные работы, по плану, до конца следующей недели, а потом во дворе начнут устанавливать детскую игровую площадку и монтировать уличное освещение.

Что касается двора по ул. 7-я Гвардейская, 7, то здесь, как сообщили в городской пресс-службе, также будет проведено комплексное благоустройство - отремонтированы внутридворовые проезды, установлены малые архитектурные формы и уличные светильники.

- Несмотря на то, что работы в этих дворах начались недавно, подрядчики завершат их согласно графику в срок до 1 декабря 2017 года, - заверила начальник отдела эксплуатации и капитального ремонта жилищного фонда департамента ЖКХ и ТЭК Ольга Анисимова.