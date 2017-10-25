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Во дворах, вошедших в программу благоустройства, асфальтируют проезды
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Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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Во дворах, вошедших в программу благоустройства, асфальтируют проезды

Сегодня, 11:16ГородНаталья ЖурбинаФото: volgadmin.ru
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