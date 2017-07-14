Жителей Краснооктябрьского района Волгограда напугало нашествие тараканов

Настоящее нашествие тараканов вызвало беспокойство жителей дома №109 по проспекту Ленина в Краснооктябрьском районе Волгограда. По словам очевидцев, насекомые кишат как в квартирах, так и в одном из подъездов здания.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда» жильцы дома, они ведут борьбу с тараканами уже достаточно давно. Попытки вывести насекомых своими силами дают лишь временное облегчение – спустя несколько дней те появляются снова.

– Тараканы бегают повсюду, и в подъезде тоже. Подходишь к доске объявлений – а они оттуда десятками разбегаются. Никакие средства не помогают, – рассказала журналисту ИА «НовостиВолгограда.ру» одна из жительниц дома.

В управляющей компании УЖФ «КОР», обслуживающей здание, пояснили, что знают о проблеме и принимают меры для её решения. В доме уже проводили обработку против насекомых; в ближайшее время она будет организована повторно.

– Нам действительно поступали обращения от жильцов дома №109 по проспекту Ленина. Мы отреагировали на них и договорились с фирмой, осуществляющей дезинсекцию; специалисты планируют начать обработку уже завтра, – сообщили в управляющей организации. – Ещё раньше мы проверили подвалы и полуподвальные помещения, которые в этом здании занимают арендаторы, но они находятся в практически идеальном состоянии – тараканов там нет. Жильцы просили нас провести дезинсекцию в подъезде, но мы не имеем такого права, потому что для обработки используются очень сильные химикаты. У людей может быть разная реакция на такие вещества, и мы не вправе подвергать риску, например, астматиков. Подъезд регулярно моется, в нём проводится санитарная уборка. Мы подозреваем, что источник распространения тараканов – это какая-то конкретная квартира.