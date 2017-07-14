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Жителей Краснооктябрьского района Волгограда напугало нашествие тараканов
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
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Жителей Краснооктябрьского района Волгограда напугало нашествие тараканов
Сегодня, 12:57ГородНикита ДробныФото: fanpage.gr
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