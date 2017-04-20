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Виталий Мутко проверил ход строительства рокады и музея в Волгограде
Сюжеты:
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Виталий Мутко проверил ход строительства рокады и музея в Волгограде
Сегодня, 14:49ГородНикита ДробныФото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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