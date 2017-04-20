Виталий Мутко проверил ход строительства рокады и музея в Волгограде

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, в ходе инспекции Виталия Мутко сопровождали губернатор Андрей Бочаров, гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и представители различных федеральных ведомств. Вице-премьер посетил международный аэропорт Волгограда, осмотрел стройплощадку музея «Россия – Моя история» и ознакомился с ходом строительства рокадной дороги.
Строящаяся рядом с Волгой «Нулевая Продольная» привлекла особое внимание Виталия Мутко. Он отметил, что её возведение ведётся быстрыми темпами и уже приближается к завершению. Появление рокадной дороги в Волгограде позволит разгрузить главные городские магистрали и соединить единой транспортной артерией четыре района.
Вице-премьер также осмотрел стройплощадку интерактивного музея «Россия – Моя история» в пойме Царицы. Сейчас в здании завершается подсоединение к коммуникациям, ведётся отделка помещений. Общестроительные работы планируется завершить к 15 августа, а в конце года музей должен открыться для посетителей.
– Здесь будут использованы современные технологии – это интересно для молодёжи и детей, – подчеркнул Виталий Мутко.
Напомним, вице-премьер и глава Российского футбольного союза Виталий Мутко прибыл в Волгоград, чтобы проверить, как в городе ведётся подготовка к чемпионату мира. В прошлый раз он посещал Волгоград в декабре 2016 года; в ходе этого визита он остался недоволен темпами возведения гостиницы на Предмостной площади, после чего недостроенный отель исключили из списка объектов ЧМ-2018.