Виталий Мутко проверил ход строительства рокады и музея в Волгограде

Сегодня в Волгоград прибыл вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко. Он проверил, как в городе ведётся подготовка к ЧМ-2018, и осмотрел ряд объектов инфраструктуры.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации, в ходе инспекции Виталия Мутко сопровождали губернатор Андрей Бочаров, гендиректор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и представители различных федеральных ведомств. Вице-премьер посетил международный аэропорт Волгограда, осмотрел стройплощадку музея «Россия – Моя история» и ознакомился с ходом строительства рокадной дороги.

Строящаяся рядом с Волгой «Нулевая Продольная» привлекла особое внимание Виталия Мутко. Он отметил, что её возведение ведётся быстрыми темпами и уже приближается к завершению. Появление рокадной дороги в Волгограде позволит разгрузить главные городские магистрали и соединить единой транспортной артерией четыре района.

Вице-премьер также осмотрел стройплощадку интерактивного музея «Россия – Моя история» в пойме Царицы. Сейчас в здании завершается подсоединение к коммуникациям, ведётся отделка помещений. Общестроительные работы планируется завершить к 15 августа, а в конце года музей должен открыться для посетителей.

– Здесь будут использованы современные технологии – это интересно для молодёжи и детей, – подчеркнул Виталий Мутко.