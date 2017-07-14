В Волгограде на маршрут №88 вышли два дополнительных автобуса
Сегодня, 14:12ГородНаталья ЖурбинаФото: Руслан Герасимов/ novostivolgograda.ru
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня в областном центре на маршруте №88 «Пос. Горьковский – железнодорожный вокзал» стало работать больше автобусов.
По информации пресс-службы администрации Волгограда, с этого дня на маршруте №88 будут ездить два дополнительных автобуса большой вместимости, и теперь общее количество транспорта на рейсе «Пос. Горьковский – железнодорожный вокзал» составляет 15 единиц общественного транспорта.
Стоит отметить, что повышение уровня транспортной доступности отдаленных микрорайонов и поселков Волгограда, каковым является поселок Горьковский, одна из основных задач новой волгоградской комплексной транспортной схемы.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей