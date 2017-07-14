В Волгограде на маршрут №88 вышли два дополнительных автобуса

Сегодня в областном центре на маршруте №88 «Пос. Горьковский – железнодорожный вокзал» стало работать больше автобусов.

По информации пресс-службы администрации Волгограда, с этого дня на маршруте №88 будут ездить два дополнительных автобуса большой вместимости, и теперь общее количество транспорта на рейсе «Пос. Горьковский – железнодорожный вокзал» составляет 15 единиц общественного транспорта.