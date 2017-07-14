В Волгограде на городской маршрут №98 вышли дополнительные автобусы

С 25 июля в Волгограде вспомогательный маршрут №98 усилили дополнительными автобусами, чтобы сократить интервал движения.

С сегодняшнего дня к восьми комфортабельным автобусам средней вместимости добавились еще три машины. Для пассажиров время ожидания следующего рейса сократилось до 15 минут, сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе городской администрации.

В мэрии также отметили, что с 25 июля автобусы 98-го маршрута следуют от остановки «Речпорт» в Центральном районе до остановки «ТРК «Комсомолл» в Дзержинском районе. Таким образом, выполнена одна из наиболее частых просьб пассажиров на данном маршруте.