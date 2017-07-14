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В Волгограде на городской маршрут №98 вышли дополнительные автобусы
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокСпецпроекты
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В Волгограде на городской маршрут №98 вышли дополнительные автобусы
Сегодня, 09:34ГородСтанислав ЛопатинФото: Пресс-служба администрации Волгограда/ volgadmin.ru
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