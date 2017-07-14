В мэрии Волгограда разработали новую схему движения на Самарском разъезде

Проектом предусматривается уменьшение размеров четырех разделяющих островков на ул. Исторической, обустройство остановочных «карманов» для общественного транспорта на проспекте Жукова и расширение в два раза проезжей части для заезда с улицы Землячки на 3-ю Продольную магистраль. Об этом ИА «НовостиВолгограда.ру» сообщили в пресс-службе администрации города.
Согласно предлагаемому проекту, въезд на перекресток с улицы Землячки и выезд с перекрестка на нее будет возможен только с правым поворотом. В мэрии отметили, что благодаря этому появится возможность упразднить светофорное регулирование для транспорта на проспекте Жукова в обоих направлениях и повысить пропускную способность.
Выезд с 3-й Продольной магистрали на улицу Историческую будет возможен через Лесогорскую и обновленное шоссе Авиаторов. Выезд через местный проезд у автоцентра планируется закрыть из-за высокой аварийности.
Также проект предусматривает устройство дополнительных съездов с 3-й Продольной магистрали, в том числе на улицу Космонавтов, новые остановочные пункты и регулируемые пешеходные переходы на улице Землячки.
Основные задачи нововведения – увеличить ширину и количество полос, убрать все левые повороты, сократить время простоя транспорта на светофорах, распределить по разным полосам потоки транспорта.