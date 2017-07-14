На ярмарку в Кировском районе Волгограда приглашают предпринимателей

Волгоградских производителей, фермеров и частных предпринимателей приглашают представить свой товар на ярмарке, которая откроется в Кировском районе 1 августа.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного комитета экономической политики, на площадке для ярмарочной торговли предусмотрены места более чем для 120 товаропроизводителей. Предложить свой ассортимент покупателям смогут фермеры, а также предприятия и компании, выпускающие мясную, хлебобулочную, кондитерскую продукцию и безалкогольные напитки.

Ярмарка разместится на площади в 2400 квадратных метров. Как ранее сообщало наше издание, прежде на этой территории находился пустырь, а теперь она благоустроена и оборудована всеми необходимыми элементами, включая ветеринарную лабораторию и контейнерную площадку для сбора отходов.