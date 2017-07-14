На ярмарку в Кировском районе Волгограда приглашают предпринимателей

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе областного комитета экономической политики, на площадке для ярмарочной торговли предусмотрены места более чем для 120 товаропроизводителей. Предложить свой ассортимент покупателям смогут фермеры, а также предприятия и компании, выпускающие мясную, хлебобулочную, кондитерскую продукцию и безалкогольные напитки.
Ярмарка разместится на площади в 2400 квадратных метров. Как ранее сообщало наше издание, прежде на этой территории находился пустырь, а теперь она благоустроена и оборудована всеми необходимыми элементами, включая ветеринарную лабораторию и контейнерную площадку для сбора отходов.
Напомним, в этом году в Волгограде выделено 39 мест для ярмарочной торговли, в том числе 18 муниципальных. По всей области сельскохозяйственные ярмарки разместятся на 199 площадках.