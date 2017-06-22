На Второй Продольной в Волгограде срезана уже треть старого асфальта

В Волгограде продолжается ремонт Второй Продольной магистрали. На участке трассы по улице Маршала Ерёменко в Краснооктябрьском районе срезано уже около трети повреждённого асфальтного покрытия.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации города, дорожные работы на Второй Продольной ведутся круглосуточно – ночью фрезеруется старый асфальт и укладывается новый, а днём бригады обустраивают тротуары. В общей сложности в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах планируется комплексно отремонтировать восемь километров проезжей части.

– На сегодня отфрезеровано уже 35 тысяч квадратных метров старого асфальта. Следом за фрезой работает асфальтоукладчик – идёт устройство выравнивающего слоя, заасфальтировано полотно площадью 17 тысяч квадратных метров. В связи с работой спецтехники движение на магистрали в ночное время организовано по полосам, – пояснил представитель дорожной компании Максим Ревякин.

На участке от улицы Лермонтова до улицы Ополченской будут обновлены 92 тысячи квадратных метров покрытия и более 15 тысяч квадратных метров тротуаров. Кроме того, на улице Ерёменко будет промыта ливневая канализация, а старые люки сточных колодцев заменят новыми. Работы на этой части Второй Продольной планируется окончить в августе; после этого дорожники займутся улицей Ополченской.

Одновременно продолжается ремонт на улице 39-й Гвардейской – движение здесь открыто, но проезжая часть сужена. Сейчас на объекте укладывается выравнивающий слой асфальта. Автомобилистов просят соблюдать осторожность, поскольку из-за дорожных работ канализационные люки временно приподняты над уровнем проезда.

Напомним, этим летом в Волгограде комплексно ремонтируются более двадцати улиц, включая Третью Продольную, Елецкую, проспект Металлургов, Льва Толстого, Азизбекова и Краснополянскую.

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