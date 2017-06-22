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На Второй Продольной в Волгограде срезана уже треть старого асфальта
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На Второй Продольной в Волгограде срезана уже треть старого асфальта
Сегодня, 13:15ГородНикита ДробныФото: пресс-служба администрации г. Волгограда
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