На стадионе «Волгоград Арена» начали монтировать кровлю

На стадионе «Волгоград Арена», который возводится специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, начался монтаж кровли. Её общая площадь составит 77 тысяч квадратных метров.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе генподрядчика АО «Стройтрансгаз», кровля будет выполнена из двух материалов. Основная её часть, покрывающая пространство над трибунами и фойе, изготовлена из высокопрочной девятислойной мембраны, которая устойчива к погодным условиям, не притягивает пыль и способна «самоочищаться». Выбор проектировщиков пал на бело-голубую светопроницаемую мембрану – она создаёт такой эффект рассеивания солнечных лучей, при котором общий уровень освещённости практически не снижается. Рабочие монтируют мембрану на несущую металлическую подконструкцию из арочных прогонов, которая обеспечит нужный уклон кровли и сформирует водосточные желоба. По предварительным оценкам, кровля прослужит несколько десятков лет.

Козырёк над кромкой поля будет изготовлен из другого материала, EFTE – он не менее прочен, устойчив к атмосферным воздействиям, хорошо пропускает свет и тоже способен на «самоочищение».