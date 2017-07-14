На стадионе «Волгоград Арена» начали монтировать кровлю

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе генподрядчика АО «Стройтрансгаз», кровля будет выполнена из двух материалов. Основная её часть, покрывающая пространство над трибунами и фойе, изготовлена из высокопрочной девятислойной мембраны, которая устойчива к погодным условиям, не притягивает пыль и способна «самоочищаться». Выбор проектировщиков пал на бело-голубую светопроницаемую мембрану – она создаёт такой эффект рассеивания солнечных лучей, при котором общий уровень освещённости практически не снижается. Рабочие монтируют мембрану на несущую металлическую подконструкцию из арочных прогонов, которая обеспечит нужный уклон кровли и сформирует водосточные желоба. По предварительным оценкам, кровля прослужит несколько десятков лет.
Козырёк над кромкой поля будет изготовлен из другого материала, EFTE – он не менее прочен, устойчив к атмосферным воздействиям, хорошо пропускает свет и тоже способен на «самоочищение».
Одновременно с установкой кровли строители заканчивают возведение монолитных конструкций входных групп и обустройство пешеходной эстакады. Специалисты начали наносить на трибуны защитное полимерное покрытие и устанавливать ограждения на верхних ярусах. Продолжается монтаж инженерных систем, ведутся отделочные работы, остекление витражами и благоустройство территории. На стройплощадке трудятся более 2,3 тысячи человек; возведение «Волгоград Арены» идёт круглосуточно.