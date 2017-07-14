На месте нелегальной свалки на Горной Поляне установят видеокамеры

Этот уникальный природный уголок еще ранней весной начали очищать от мусора местные жители. Недавно была ликвидирована несанкционированная свалка и в верховьях Пахотиной балки.
ТОС «Высота», как победитель конкурса эколого-социальных проектов, воспользовался средствами гранта, чтобы нанять тяжелую технику для расчистки и вывоза мусора, рассказали в пресс-службе АО «Каустик».
В рамках проекта «Горнополянский дуб зеленый» ТОС при помощи специалистов исследовал состояние 4-х старейших дубов в балке. Оказалось, их возраст превышает 220 лет, и деревья нуждаются в серьезной защите. Тогда тосовцы вместе с добровольцами и начали убирать здесь несанкционированную мусорную свалку. Чтобы сохранить это место в чистоте, решено в дальнейшем установить систему видеонаблюдения.
«Именно поэтому наш ТОС сейчас стремится привлечь дополнительные средства на установку на месте несанкционированной свали системы видеонаблюдения – с ее помощью обо всех нарушителях будем сообщать в природоохранные структуры», – пояснила руководитель проекта, представитель ТОСа «Высота» Ирина Кондрашина.
Проект ТОС «Высота» – один из двадцати победивших в первом региональном конкурсе эколого-социальных проектов, организованном Федерацией детских организаций. Призеры конкурса реализуют свои проекты в Красноармейском, Кировском и Советском районах Волгограда, Волжском, Ольховке, Михайловке и других муниципальных образованиях региона.