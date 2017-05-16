За май службами дорожного надзора на маршрутчиков составлено 130 протоколов

В Волгограде ежедневно проходят рейды, выявляющие нарушителей в сфере организации пассажирских перевозок.

Их проводят сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Волгограду и УГАДН по Волгоградской области при участии представителей комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда. Об одном из таких ИА «НовостиВолгограда.ру» рассказывало накануне.

Как сообщает пресс-служба мэрии Волгограда, только за май службами дорожного надзора было составлено порядка 130 протоколов в отношении владельцев и водителей маршрутных перевозок.

- Одним из распространенных нарушений является осуществление регулярных пассажирских перевозок под видом заказных, - рассказал представитель комитета транспорта, промышленности и связи администрации Волгограда Алексей Кузьмин. - Микроавтобусы под №№10с, 14, 19, 59, 7к, 15с, 10а рядом с номером прикрепляют табличку «Заказной» и продолжают обслуживать горожан. При этом в салоне отсутствуют как карта маршрута регулярных перевозок, так и договор фрахтования транспортного средства заранее определенным кругом людей.