Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
За май службами дорожного надзора на маршрутчиков составлено 130 протоколов
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
Img 20170524 091530
За май службами дорожного надзора на маршрутчиков составлено 130 протоколов
Сегодня, 10:31ГородФото: Наталья Журбина/ novostivolgograda.ru
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк