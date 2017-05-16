Волгоградские чиновники приняли решение приобрести еще 25 автобусов

В мэрии уверены, что такие автобусы очень популярны среди волгоградцев. Только за первые пять месяцев автобусы большой и средней вместимости перевезли почти 10 миллионов человек.
Причиной такой высокой пропускной способностью автобусов, пресс-служба администрации города, называет их безопасность и график работы, а также наличие систем кондиционирования и отопления.
В мэрии отмечают, что в ближайшее время в Волгоград поступят еще 25 новых автобусов большой вместимости. Все они будут направлены на наиболее востребованные городские маршруты.
Сегодня во всех автобусах большой вместимости, которые обслуживают опорные маршруты, сотрудники автотранспортных предприятий ведут подсчет пассажиропотока. Делается это при помощи специального приложения для смартфонов. Вся информация о количестве пассажиров в режиме реального времени поступает в автотранспортные предприятия. Диспетчер, учитывая эту информацию, может оперативно реагировать на ситуацию и выпускать на линию дополнительные автобусы.