Волгоградские чиновники приняли решение приобрести еще 25 автобусов

За несколько лет автопарк города пополнился 268 комфортабельными автобусами большой вместимостью. Останавливаться на достигнутом власти не собираются.

В мэрии уверены, что такие автобусы очень популярны среди волгоградцев. Только за первые пять месяцев автобусы большой и средней вместимости перевезли почти 10 миллионов человек.

Причиной такой высокой пропускной способностью автобусов, пресс-служба администрации города, называет их безопасность и график работы, а также наличие систем кондиционирования и отопления.

В мэрии отмечают, что в ближайшее время в Волгоград поступят еще 25 новых автобусов большой вместимости. Все они будут направлены на наиболее востребованные городские маршруты.