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Волгоградские чиновники приняли решение приобрести еще 25 автобусов
Сюжеты:
Дорожные войныАвтобусы против маршрутокВзрыв газа
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Волгоградские чиновники приняли решение приобрести еще 25 автобусов
Сегодня, 08:00ГородФото: rodgor-vlg.ru
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