В областном центре пройдет традиционная ярмарка «Дары земли волгоградской»

26 и 27 мая в Ворошиловском районе Волгограда местные товаропроизводители представят свою продукцию - овощи, мясо, молоко и молочные продукты, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, продукцию пчеловодства и многое другое.

Организаторами ярмарки «Дары земли волгоградской» выступают областные комитеты промышленности и торговли, сельского хозяйства, экономической политики и развития и администрация Волгограда.

Ярмарка, которая пройдет на улице Елецкой, покажет — чем славны волгоградские товаропроизводители. Ярмарочной торговле сегодня уделяется особое внимание как механизму поддержки местных фермеров и предпринимателей и как средству обеспечения волгоградцев свежей и качественной продукцией.