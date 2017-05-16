В областном центре пройдет традиционная ярмарка «Дары земли волгоградской»
Сегодня, 15:37ГородФото: misanec.ru
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26 и 27 мая в Ворошиловском районе Волгограда местные товаропроизводители представят свою продукцию - овощи, мясо, молоко и молочные продукты, хлебобулочные, кондитерские и макаронные изделия, продукцию пчеловодства и многое другое.
Организаторами ярмарки «Дары земли волгоградской» выступают областные комитеты промышленности и торговли, сельского хозяйства, экономической политики и развития и администрация Волгограда.
Ярмарка, которая пройдет на улице Елецкой, покажет — чем славны волгоградские товаропроизводители. Ярмарочной торговле сегодня уделяется особое внимание как механизму поддержки местных фермеров и предпринимателей и как средству обеспечения волгоградцев свежей и качественной продукцией.
На сегодняшний день, по данным пресс-службы обладминистрации, в регионе предусмотрено 188 мест для проведения ярмарок, продукция, реализованная на них, составила около 8% розничного товарооборота в области.
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