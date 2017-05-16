Новости
Карточки
Аналитика
Мнения
Интервью
Тесты
Видео
В Дзержинском районе проведут очередной образовательный семинар по ЖКХ
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9+%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80+%d0%b6%d0%ba%d1%85+prav da com
В Дзержинском районе проведут очередной образовательный семинар по ЖКХ
Сегодня, 16:12ГородФото: prav-da.com
Читайте
также
С чем едят сервелат по ГОСТу?
Фоторепортаж с места взрыва газа в Волгограде. День второй
На пути преображения: как будет выглядеть благоустроенный Мемориальный парк