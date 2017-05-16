В Дзержинском районе проведут очередной образовательный семинар по ЖКХ

Завтра 26 мая в администрации Дзержинского района по адресу улица Историческая, 122 пройдет очередной образовательный семинар, посвящённый ЖКХ.

Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, вход на семинар свободный и в нем могут принять участие все желающие — от старших по многоквартирным домам, общественные активисты и просто заинтересованные и неравнодушные граждане.