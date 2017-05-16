В Дзержинском районе проведут очередной образовательный семинар по ЖКХ

Мероприятие состоится в рамках работы «Школы грамотного потребителя».
Как сообщили агентству «НовостиВолгограда.ру» в региональном комитете жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса, вход на семинар свободный и в нем могут принять участие все желающие — от старших по многоквартирным домам, общественные активисты и просто заинтересованные и неравнодушные граждане.
На вопросы ответят специалисты ООО «Концессии водоснабжения» и ООО «Концессии теплоснабжения», а также региональный координатор проекта «Школа грамотного потребителя» в Волгоградской области, депутат волгоградской областной думы Николай Лукьяненко.
Рассматриваться будет весь спектр вопросов, касающийся ЖКХ: водо- и теплоснабжение, порядок расчетов и размера платы за предоставленные коммунальные услуги.