На Третьей Продольной начались восстановительные дорожные работы

В Волгограде приступили к восстановлению дорожного полотна на участке 3-й Продольной магистрали в границах улиц Менделеева и Неждановой.

Из-за многочисленных просадок и выбоин, которые здесь образовались, этот участок давно вызывал нарекания со стороны волгоградских и иногородних автомобилистов. Неудовлетворительные транспортно-эксплуатационные характеристики трассы негативно сказывались на безопасности дорожного движения, отметили в пресс-службе городской администрации.

В этом году в рамках комплексного обновления улично-дорожной сети на разрушенном участке Третьей Продольной магистрали дорожное покрытие заменят полностью.

Подрядная организация уже проводит фрезерование изношенного слоя асфальтобетона, после чего будут выполнены устройство выравнивающего слоя и верхнего покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.