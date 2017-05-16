Мэрия Волгограда: кондиционеры в автобусах к жаре готовы

В Волгограде завершается проверка кондиционеров и систем климат-контроля, установленных в городских автобусах.

Уже обследовано 95% подвижного состава большой вместимости, который обслуживает 15 опорных автобусных маршрутов. По результатам проверки, системы охлаждения к летней жаре готовы, сообщает пресс-служба мэрии.

По инструкции, водители включают кондиционеры при достижении температуры наружного воздуха +25 и выше градусов.