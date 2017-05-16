Мэрия Волгограда: кондиционеры в автобусах к жаре готовы

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В Волгограде завершается проверка кондиционеров и систем климат-контроля, установленных в городских автобусах.
Уже обследовано 95% подвижного состава большой вместимости, который обслуживает 15 опорных автобусных маршрутов. По результатам проверки, системы охлаждения к летней жаре готовы, сообщает пресс-служба мэрии.
По инструкции, водители включают кондиционеры при достижении температуры наружного воздуха +25 и выше градусов.
На сегодняшний день 270 автобусов большой вместимости, работающие на маршрутах общественного транспорта, оснащены системами охлаждения воздуха и климат-контроля.
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