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Мэрия Волгограда: кондиционеры в автобусах к жаре готовы
Сюжеты:
Взрыв газаДорожные войныАвтобусы против маршруток
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Мэрия Волгограда: кондиционеры в автобусах к жаре готовы
Сегодня, 12:31ГородФото: volgadmin.ru
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