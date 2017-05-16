Арбитражный суд постановил снести пристройки к волгоградскому ЦУМу
Сегодня, 08:45ГородФото: findpics.ru
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Три пристройки, расположенные на площади Павших борцов и Аллее Героев уже несколько лет находятся под пристальным взором высших судебных органов.
И вот, наконец-то, решением арбитражного суда Волгоградской области предпринимателя Владимира Еременко обязали за свой счет провести демонтаж объектов, которые незаконно «приросли» к историческому зданию в центре города-героя.
После проведенных работ ЦУМ останется торговым центром, а его обновление начнется уже в 2017 году, сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе обладминистрации. Работы предстоит много, поэтому уже сейчас администрация рассматривает предложения инвесторов.
После глобальной реконструкции, по словам губернатора Андрея Бочарова, центральный универмаг города сохранит свой внешний облик, но станет современным и более удобным.
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