Арбитражный суд постановил снести пристройки к волгоградскому ЦУМу

Три пристройки, расположенные на площади Павших борцов и Аллее Героев уже несколько лет находятся под пристальным взором высших судебных органов.

И вот, наконец-то, решением арбитражного суда Волгоградской области предпринимателя Владимира Еременко обязали за свой счет провести демонтаж объектов, которые незаконно «приросли» к историческому зданию в центре города-героя.

После проведенных работ ЦУМ останется торговым центром, а его обновление начнется уже в 2017 году, сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе обладминистрации. Работы предстоит много, поэтому уже сейчас администрация рассматривает предложения инвесторов.