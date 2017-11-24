Волгоградская область может стать центром промышленного туризма

По мнению экспертов в регионе есть все условия для развития нового направления и создания полноценного маршрута.

Экскурсантов готовы принять действующие промышленные предприятия, крупные пищевые производства и современные агрокомплексы. Участников поездки проведут по цехам, где покажут передовые технологические процессы, уникальное оборудование и сам процесс выпуска продукции.

Как сообщает пресс-служба Агентства развития туризма Волгоградской области, сегодня представители бизнес-сообщества всерьез задумываются о создании нового туристического тренда и готовы развивать промышленный туризм на ряде крупных предприятий области. Это позволит повысить имидж российской промышленности и привлечет новые кадры в отрасль.