Волгоградская область может стать центром промышленного туризма

Экскурсантов готовы принять действующие промышленные предприятия, крупные пищевые производства и современные агрокомплексы. Участников поездки проведут по цехам, где покажут передовые технологические процессы, уникальное оборудование и сам процесс выпуска продукции.
Как сообщает пресс-служба Агентства развития туризма Волгоградской области, сегодня представители бизнес-сообщества всерьез задумываются о создании нового туристического тренда и готовы развивать промышленный туризм на ряде крупных предприятий области. Это позволит повысить имидж российской промышленности и привлечет новые кадры в отрасль.
Стоит отметить, что в Волгоградской области активно развиваются различные виды туризма — культурно-исторический, экологический, религиозный, гастрономический, этнографический, водный. Промышленный туризм будет способствовать дальнейшему росту туристического потенциала региона.
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