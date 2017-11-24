В Волгограде в ходе рейда на штрафстоянки увезли 13 неисправных маршруток
С 20 по 23 ноября проверке подверглись десятки маршруток почти во всех районах города. В 76 случаях автоинспеторы выявили грубые нарушения при перевозке пассажиров – от неправильной посадки и высадки людей на остановках до неисправностей тормозной системы или рулевого управления (ст. 12.5 ч. 2 КоАП РФ). Во всех случаях с дефектом тормозов или рулевого колеса микроавтобусы были отправлены на штрафстоянку.
Самым урожайным в плане выявления нарушителей стало 23 ноября. Во время рейда в Советском и Тракторозаводском районах было зафиксировано 25 различных нарушений. Чаще всего водители «грешили» перевозкой лишних пассажиров - конструкция транспортного средства попросту не предусматривает такого количества, отсутствием ремней безопасности, неисправными запасными выходами.
Как сообщили корреспонденту ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе ГУ МВД региона, за неисправные тормозные и рулевые системы 5 маршруток отправились на штрафстоянку. Всего же за 4 дня рейдов туда было эвакуировано 13 транспортных средств.
За выпуск автобусов с неисправностями (ст. 12.31 ч. 1 КоАП РФ) перевозчикам придется заплатить штраф от 5000 до 8000 рублей.
Гоаватоинспеторы напомнили, что удручающее техническое состояние транспортных средств приводит к печальным последствиям на дороге, когда из-за заклинившего рулевого колеса или отказавших тормозов случаются серьезные аварии. А если речь идет о маршрутках, то количество погибших и пострадавших может идти на десятки.
+7 937 708 14 50