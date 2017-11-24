На Второй Продольной в Волгограде завершились дорожные работы
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, обновлению подверглись наиболее проблемные части дороги, на которые поступало больше всего жалоб от автомобилистов. На участке от Ополченской до улицы Лермонтова подрядчик обновил свыше 92 тысяч квадратных метров асфальта; ещё около 15 тысяч квадратных метров восстановили на отрезке от улицы Ерёменко до проспекта Ленина. Рабочие промыли ливневую канализацию и нарастили горловины колодцев.
На проблемных участках Второй Продольной был полностью заменён асфальт: сначала изношенное покрытие сняли методом холодного фрезерования, затем дорожники обустроили нижний выравнивающий слой, и лишь затем уложили верхнюю часть дорожной одежды из прочного щебёночно-мастичного асфальтобетона. Из-за интенсивного движения подрядчикам пришлось работать по ночам, чтобы не мешать автомобилистам.
Напомним, комплексное обновление главных волгоградских магистралей ведётся в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году серьёзные ремонтные работы прошли на участках дорожного полотна общей площадью более миллиона квадратных метров.
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