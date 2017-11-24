На Второй Продольной в Волгограде завершились дорожные работы

На участке Второй Продольной магистрали в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда завершились работы по восстановлению дорожного полотна. На улицах Ополченской и Маршала Ерёменко отремонтированы в общей сложности около семи километров трассы.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, обновлению подверглись наиболее проблемные части дороги, на которые поступало больше всего жалоб от автомобилистов. На участке от Ополченской до улицы Лермонтова подрядчик обновил свыше 92 тысяч квадратных метров асфальта; ещё около 15 тысяч квадратных метров восстановили на отрезке от улицы Ерёменко до проспекта Ленина. Рабочие промыли ливневую канализацию и нарастили горловины колодцев.

Фото: Руслан Герасимов, novostivolgograda.ru

На проблемных участках Второй Продольной был полностью заменён асфальт: сначала изношенное покрытие сняли методом холодного фрезерования, затем дорожники обустроили нижний выравнивающий слой, и лишь затем уложили верхнюю часть дорожной одежды из прочного щебёночно-мастичного асфальтобетона. Из-за интенсивного движения подрядчикам пришлось работать по ночам, чтобы не мешать автомобилистам.