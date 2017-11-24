Комсомольский путепровод будет обновлен в декабре
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службы мэрии Волгограда, подрядная организация планирует завершить работы по реконструкции Комсомольского путепровода в декабре.
На сегодняшний день выполнен демонтаж старых лестничных сходов, проведено усиление стоек опор и ремонт пролетных строений в полосе отвода железной дороги на двух пролетах. Также на объекте продолжается устройство асфальтобетонного покрытия тротуара и ремонт пролетных строений в подмостовом пространстве в зоне отвода железной дороги.
В работе задействована такая техника, как экскаватор-погрузчик, автокран, сварочные аппараты, вспомогательное оборудование.
Муниципальная служба заказчика на постоянном контроле держит ситуацию по качеству ремонта путепровода.
– Сотрудники вместе с представителем подрядчика ежедневно проводят визуальный осмотр объекта, а в нашей лаборатории постоянно проводится анализ проб и используемых материалов, - заверил начальник отдела МУ «Комдорстрой» Сергей Федоров.
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