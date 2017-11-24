Комсомольский путепровод будет обновлен в декабре

В Волгограде завершаются строительные работы по возведению лестничных сходов мостового перехода по ул. Комсомольской.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службы мэрии Волгограда, подрядная организация планирует завершить работы по реконструкции Комсомольского путепровода в декабре.

На сегодняшний день выполнен демонтаж старых лестничных сходов, проведено усиление стоек опор и ремонт пролетных строений в полосе отвода железной дороги на двух пролетах. Также на объекте продолжается устройство асфальтобетонного покрытия тротуара и ремонт пролетных строений в подмостовом пространстве в зоне отвода железной дороги.

В работе задействована такая техника, как экскаватор-погрузчик, автокран, сварочные аппараты, вспомогательное оборудование.

Муниципальная служба заказчика на постоянном контроле держит ситуацию по качеству ремонта путепровода.