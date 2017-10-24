В центре Волгограда автомобили движутся медленнее пешеходов
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на очевидцев, заторы на Первой Продольной магистрали образовались по нескольким причинам: на улице 7-й Гвардейской и в районе площади Чекистов ведётся дорожный ремонт, а в центре города работают сразу несколько эвакуаторов, мешающих проезду транспорта. Осложняют ситуацию мелкие ДТП.
Пробка тянется от Астраханского моста до пересечения улицы 7-й Гвардейской с проспектом Ленина. Особенно сильные заторы отмечаются на участке от Предмостной площади до улицы Гагарина; «стоят» также улицы Комсомольская, Краснознаменская и проезжая часть возле площади Павших Борцов. По словам волгоградцев, в центре города пешеходы сейчас передвигаются быстрее автомобилистов.
Серьёзные пробки наблюдаются и в других частях Волгограда: посреди рабочего дня заторы образовались на проспекте Жукова, шоссе Авиаторов, улицах Ангарской, Рокоссовского и Казахской, а также на проспекте Университетском возле «Петровского рынка».
+7 937 708 14 50