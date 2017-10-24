В центре Волгограда автомобили движутся медленнее пешеходов

Почти на три километра растянулась автомобильная пробка в центре Волгограда, возникшая из-за дорожных работ и ДТП. Скорость движения машин составляет не более 3-5 километров в час.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на очевидцев, заторы на Первой Продольной магистрали образовались по нескольким причинам: на улице 7-й Гвардейской и в районе площади Чекистов ведётся дорожный ремонт, а в центре города работают сразу несколько эвакуаторов, мешающих проезду транспорта. Осложняют ситуацию мелкие ДТП.

Пробка тянется от Астраханского моста до пересечения улицы 7-й Гвардейской с проспектом Ленина. Особенно сильные заторы отмечаются на участке от Предмостной площади до улицы Гагарина; «стоят» также улицы Комсомольская, Краснознаменская и проезжая часть возле площади Павших Борцов. По словам волгоградцев, в центре города пешеходы сейчас передвигаются быстрее автомобилистов.