От волгоградцев ждут предложений по благоустройству скверов и площадей города
Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, жителям и организациям необходимо подготовить дизайн-проект территории со схемой размещения всех элементов благоустройства, в том числе лавочек, урн, малых архитектурных формы озеленения.
Эти предложения рассмотрены комиссией в составе депутатов, представителей администрации, архитекторов и дизайнеров, общественников. Если общественная экспертиза одобрит проект, то он войдет в новую муниципальная программу, которая станет продолжением федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», стартовавшего в этом году. Программа будет продлена еще на пять лет и за то время планируется поэтапно обновить не только дворы, но и общественные пространства - площади, скверы и улицы.
Проекты волгоградцев ждут в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда по адресу ул. Ковровская, 16а, каб.112, в будние дни с 8:30 до 17:30 часов.
Кстати, власти Волгограда, как сообщало ИА «НовостиВолгограда.ру», продолжают и прием заявок на участие в программе по благоустройству дворов на 2018 год. Предложения горожан ждут до 10 декабря в департаменте ЖКХ и ТЭК.
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