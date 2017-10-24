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От волгоградцев ждут предложений по благоустройству скверов и площадей города
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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От волгоградцев ждут предложений по благоустройству скверов и площадей города

Сегодня, 11:20ГородНаталья ЖурбинаФото: 2107775.ru
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