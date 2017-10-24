От волгоградцев ждут предложений по благоустройству скверов и площадей города

Департамент городского хозяйства администрации Волгограда начинает прием заявок от жителей по благоустройству мест отдыха и общественных пространств. Предложения и свое видение того, какими должны быть скверы, парки, площади областного центра принимаются ведомством ежедневно по будням в рабочее время.

Как сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу администрации Волгограда, жителям и организациям необходимо подготовить дизайн-проект территории со схемой размещения всех элементов благоустройства, в том числе лавочек, урн, малых архитектурных формы озеленения.

Эти предложения рассмотрены комиссией в составе депутатов, представителей администрации, архитекторов и дизайнеров, общественников. Если общественная экспертиза одобрит проект, то он войдет в новую муниципальная программу, которая станет продолжением федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», стартовавшего в этом году. Программа будет продлена еще на пять лет и за то время планируется поэтапно обновить не только дворы, но и общественные пространства - площади, скверы и улицы.

Проекты волгоградцев ждут в департаменте городского хозяйства администрации Волгограда по адресу ул. Ковровская, 16а, каб.112, в будние дни с 8:30 до 17:30 часов.