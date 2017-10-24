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На дороги Волгограда нанесли свежую разметку с помощью термопластика
Сюжеты:
Сочи-2017Руссо туристоОбманутые дольщики
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На дороги Волгограда нанесли свежую разметку с помощью термопластика

Сегодня, 10:01ГородСтанислав ЛопатинФото: volgadmin.ru
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