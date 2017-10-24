На дороги Волгограда нанесли свежую разметку с помощью термопластика

В Волгограде продолжаются работы по обновлению дорожной разметки с помощью термопластика. В минувший понедельник свежие линии появились на Третьей Продольной магистрали, где подходят к завершению восстановительные работы.

Мероприятия по комплексному обновлению магистралей и совершенствованию схемы дорожного движения реализуются в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Всего в этом году по Волгограду дорожная разметка была нанесена на площади около 160 тысяч кв. метров, сообщили в пресс-службе городской мэрии.

В зависимости от интенсивности дорожного движения на разных участках пешеходные переходы выполняются как в белом варианте, так и в ярком чередовании желтых и белых полос. Также для нанесения разметки применяется комбинированный метод – краска в сочетании с пластиком.

«На наиболее загруженных объектах улично-дорожной сети, комплексно восстановленных в прошлом и текущем годах, используется термопластик. Именно обеспечение качественного покрытия позволяет теперь применять на магистралях такие современные износостойкие материалы, как термопластик, срок эксплуатации которого достигает свыше полугода», – отметил начальник отдела безопасности дорожного движения департамента городского хозяйства Михаил Гаврилин.

На проспекте Ленина в границах Центрального и Краснооктябрьского районов до улицы Тарифной линии обновили уже полностью. Также новая разметка нанесена на объектах, где завершились основные восстановительные работы, – улицах Ленкоранской, Чарджуйской, Кубинской, Кубанской, Азизбекова, Володарского, Пархоменко.

В настоящее время дорожники наносят горизонтальную разметку на Третьей Продольной магистрали, проспекте Маршала Жукова, на улицах Исторической, Рокоссовского, Комсомольской, Невской.