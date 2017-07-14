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Волгоградскую молодежь приглашают на водные баталии в День Нептуна
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Волгоградскую молодежь приглашают на водные баталии в День Нептуна
Сегодня, 17:19ГородНаталья ЖурбинаФото: ivan Gushchin / Яндекс.Фото
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