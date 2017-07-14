Волгоградскую молодежь приглашают на водные баталии в День Нептуна
Сегодня, 17:19ГородНаталья ЖурбинаФото: ivan Gushchin / Яндекс.Фото
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В Волгограде сразу в двух районах – в Кировском и в Ворошиловском, но в разное время пройдут праздники, посвященные Дню Нептуна.
По информации городского комитета молодежной политики и туризма, 25 июля Молодежный центр «Паритет» организует тематический праздник в парке семейного досуга. А 28 июля на площади Советской молодежно-подростковый центр Ворошиловского района Волгограда приглашает на свой веселый «День Нептуна». Мероприятия проходят в рамках общегородского проекта «Радужное лето».
В программе праздника, который состоится на площади Советской: фотозоны, мастер-классы, игровая площадка для самых маленьких, конкурсы, подарки, хорошее настроение и, конечно же, много воды!
Обязательно будут водные баталии и супер-обливашки, без которых немыслим День Нептуна!
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