Виталий Мутко проверит ход подготовки Волгограда к ЧМ-2018
Сегодня, 11:06ГородНикита ДробныФото: Twitter.com
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Завтра, 25 июля, Волгоград посетит вице-премьер правительства РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Он проинспектирует ход подготовки спортивных объектов города к чемпионату мира по футболу.
Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной администрации, визит вице-премьера запланирован на первую половину дня. Виталий Мутко посетит строящийся стадион «Волгоград Арена», а также проверит, учтены ли местными властями его замечания, высказанные в ходе предыдущего визита.
Напомним, Виталий Мутко уже посещал Волгоград с инспекцией в декабре прошлого года. Тогда он остался крайне недоволен затянувшимся возведением гостиницы на Предмостной площади. В итоге спустя несколько месяцев недостроенный отель был исключён из списка объектов, предназначенных для проведения ЧМ-2018.
Читайте Новости Волгограда в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей