Виталий Мутко проверит ход подготовки Волгограда к ЧМ-2018

Завтра, 25 июля, Волгоград посетит вице-премьер правительства РФ, президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. Он проинспектирует ход подготовки спортивных объектов города к чемпионату мира по футболу.

Как сообщили ИА «НовостиВолгограда.ру» в пресс-службе региональной администрации, визит вице-премьера запланирован на первую половину дня. Виталий Мутко посетит строящийся стадион «Волгоград Арена», а также проверит, учтены ли местными властями его замечания, высказанные в ходе предыдущего визита.