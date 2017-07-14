В Волгограде теплоснабжающая организация помогает в строительстве мототрека

Строящаяся площадка для проведения тренировок и соревнований по мотокроссу расположена недалеко от поселка Максима Горького в Советском районе.

Официальная площадка для проведения тренировок и соревнований по мотокроссу расположена недалеко от поселка Максима Горького. По информации пресс-службы предприятия «Концессии теплонабжения», данная теплоснабжающая организация поставляет на строящийся мототрек грунт, который был извлечен в ходе ремонтных работ на тепловых сетях.

Сейчас, в соответствии с действующими нормативами на объектах теплоснабжения, вместо грунта, при обратной засыпке применяют песок. Извлеченный грунт можно переработать и утилизировать, но ему можно дать вторую жизнь и применить для обустройства мототрека. Он будет использован для улучшения и расширения мотоциклетной трассы, строительства новых трамплинов и смотровых площадок для зрителей.