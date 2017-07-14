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В Волгограде с 25 июля не будет горячей воды в ряде домов и соцучреждений
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В Волгограде с 25 июля не будет горячей воды в ряде домов и соцучреждений
Сегодня, 10:48ГородНаталья ЖурбинаФото: ozhogkoji.ru
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