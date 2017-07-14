В Волгограде с 25 июля не будет горячей воды в ряде домов и соцучреждений

Это связано с плановыми профилактическими работами на котельных.
В Дзержинском районе отключение затронет такие соцучреждения, как детские сады: № 262, 350, школу №102, гимназию № 11 и музыкальную школу № 2
В течение двух недель горячей воды не будет в следующих жилых домах:
ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19,
Б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15г, 15д, 16, 17а,17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38,
ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112
ул. Московская, 5а, 6а
ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72
ул. К. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26
В Советском районе отключение не коснется жилого сектора, но затронет социальное учреждение - Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов
Как сообщается на официальном сайте «Концессии водоснабжения», с 27 июля к списку отключенных от горячей воды «подключится» Кировский район. Здесь с 27 июля по 9 августа не будет горячей воды в таких домах Военного городка, как № 5, 6, 7, 8, 9, 10, а с 28 июля по 10 августа временно не будут поставлять горячую воду в родильный дом № 3.
В Красноармейском районе придется забыть о горячей воде с 27 июля по 9 августа жильцам домов ул. Алийская, 16, 18, ул. Героев Малой Земли, 36, 38, 40, 42, 51, 55, ул. Сидорова, 3, ул. Судостроительная, 39, 43, 45, ул. Электростальская, 11. Если говорить о соцучреждениях, то в течение двух недель не будет горячей воды в детских садах № 16, 79, 138 и ПТУ № 19.