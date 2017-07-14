В Волгограде с 25 июля не будет горячей воды в ряде домов и соцучреждений

В Дзержинском и Советском районах, начиная с завтрашнего дня и до 7 августа в ряде жилых домов и в соцучреждениях, не будет горячей воды.

Это связано с плановыми профилактическими работами на котельных.

В Дзержинском районе отключение затронет такие соцучреждения, как детские сады: № 262, 350, школу №102, гимназию № 11 и музыкальную школу № 2

В течение двух недель горячей воды не будет в следующих жилых домах:

ул. 8-й Воздушной Армии, 9, 11, 15, 15а, 19,

Б-р 30-летия Победы, 6, 15а, 15г, 15д, 16, 17а,17б, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 36, 38,

ул. Качинцев, 108, 108а, 110, 112

ул. Московская, 5а, 6а

ул. Новодвинская, 19а, 42, 44, 50, 52, 54, 40, 56, 58, 60, 60а, 64, 66, 68, 70, 72

ул. К. Симонова, 18, 20, 22, 24, 26

В Советском районе отключение не коснется жилого сектора, но затронет социальное учреждение - Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов

Как сообщается на официальном сайте «Концессии водоснабжения», с 27 июля к списку отключенных от горячей воды «подключится» Кировский район. Здесь с 27 июля по 9 августа не будет горячей воды в таких домах Военного городка, как № 5, 6, 7, 8, 9, 10, а с 28 июля по 10 августа временно не будут поставлять горячую воду в родильный дом № 3.