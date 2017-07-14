В Волгограде из-за замены водопровода в 47 домах отключат водоснабжение

В Волгограде с 25 июля в почти пяти десятках жилых домов Краснооктябрьского и Красноармейского временно отключат водоснабжение.

Воды не будет в Краснооктябрьском районе с 8.30 часов 25 июля по 9.00 часов 26 июля, а в Красноармейском районе - с 7.00 часов 25 июля до 9.00 часов 26 июля.

Как сообщает «Концессии водоснабжения» отключение произойдет по причине введения в эксплуатацию новых участков водопроводной сети взамен изношенных старых сетей. Как объясняют специалисты, врезка трубопроводов в сеть возможна только при ограничении водоснабжения.

Итак, в Краснооктябрьском районе ограничение водоснабжения состоится в следующих жилых домах:

ул. Гончарова, 5, 7, 7а, 9

пр. Металлургов, 30, 32, 34, 36

ул. М.Еременко, 78, 80, 82, 84, 86, 88

В Красноармейском районе временно водоснабжение будет отключено по следующим адресам:

ул. Гражданская, 10, 14, 16, 18, 22, 24

б-р Энгельса, 27, 29, 31, 33, 33а, 35

пр. Г. Сталинграда, 38, 40, 42, 44, 44а, 44г, 48, 48б

ул. Изобильная, 3, 4, 6, 10, 12, 12б, 14, 16, 20, 22, 22а