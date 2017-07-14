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В Волгограде из-за замены водопровода в 47 домах отключат водоснабжение
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В Волгограде из-за замены водопровода в 47 домах отключат водоснабжение
Сегодня, 13:19ГородНаталья ЖурбинаФото: old.kuzbasstroy.ru
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